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إصابة شخصين إثر تصادم سيارة "بعربية بطاطة" بشارع جامعة القاهرة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:22 ص
إصابة شخصين إثر تصادم سيارة بعربية بطاطة بشارع جامعة القاهرة
الحادث
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زينب عطا
 
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أصيب 2 إثر تصادم سيارة بـ"عربة بطاطة" في شارع جامعة القاهرة، المؤدي لفيصل، أمام مترو جامعة القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت مديرية الأمن بالجيزة، إخطارا من أحد الأشخاص يفيد بتصادم سيارة بعربية بطاطة في شارع الجامعة، المؤدي لفيصل أمام مدخل مترو جامعة القاهرة، وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين إصابة شخصين مصابين بكسور وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.
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