الأهلي يقترب من التعاقد مع "لاعب برازيلي"

قالت صحيفة الرياضية السعودية، بأن نادي الأهلي السعودي قد أصبح قريب للغاية من التوصل إلى إتفاق مع إدارة نادي ساو باولو البرازيلي من أجل أن يتنازل الأخير عن ظهيره الأيسر "رينالدو دا سيلفا" لمصلحة نادي الأهلي قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت التقارير الصحفية، بأن الأهلي يبحث الآن عن التعاقد مع لاعب أجنبي من أجل أن يكمل عدد اللاعبين الأجانب في الفريق قبل بداية الموسم الجديد، ويرى الجهاز الفني في النادي الأهلي، بأن مركز الظهير الأيسر هو الذي يحتاج إلى تدعيم، خاصة بعد رحيل المصري "محمد عبد الشافي"، وعدم قدرة المخضر "حسين عبد الغني" في سد هذا الفراغ حتى الآن.





وكانت الصحف السعودية قد أشارت إلى كون المدرب الكرواتي "برانكو" المدير الفني للنادي الأهلي، قد أخبر الإدارة بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي في أقرب وقت ممكن، خاصة مع باقي أسبوع واحد على بداية مسابقة دوري المحترفين السعودي لموسم 2019-2020.