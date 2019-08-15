محلل سياسي: التيارات السياسية في تونس مشتتة وممزقة
الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:16 ص
نعيم يوسف
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قال فتحي المسعودي، المحلل السياسي التونسي، إن التيارات السياسية في تونس، مشتتة وممزقة، الأمر الذي يزيد من الإرباك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف "المسعودي"، في لقاء مع قناة الغد الفضائية، أنه حتى التيار الإسلامي منقسم إلى خمس أو ست تيارات، وحزب نداء تونس ترشح منه 7 أشخاص، واليساريين قدموا مرشحين.
وشدد المحلل السياسي التونسي، على أن العائلات السياسية بجميع أطيافها مشتتة وممزقة الأمر الذي يزيد من إرباك الناخب التونسي.
وأضاف "المسعودي"، في لقاء مع قناة الغد الفضائية، أنه حتى التيار الإسلامي منقسم إلى خمس أو ست تيارات، وحزب نداء تونس ترشح منه 7 أشخاص، واليساريين قدموا مرشحين.
وشدد المحلل السياسي التونسي، على أن العائلات السياسية بجميع أطيافها مشتتة وممزقة الأمر الذي يزيد من إرباك الناخب التونسي.
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