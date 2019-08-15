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شاهد.. سور مجرى العيون معلم أثري مهم من القرن الـ7 الهجري

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:39 ص
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نعيم يوسف
 
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بثت قناة "سكاي نيوز عربية"، تقريرًا عن ترميم سور مجرى العيون في مصر، والذي يرتفع عن الأرض حوالي 18 مترا، والذي يعود تاريخه للقرن السابع الهجري.

وأشارت إلى أن وزارة الآثار المصرية، تعمل على ترميم سور مجرى العيون، في إطار مشروع لتطوير منطقة القاهرة الإسلامية. ويُعدّ السور معلمًا أثريًا مهمًا من القرن السابع الهجري، وشكل في ذلك العصر وسيلة لنقل مياه النيل إلى قلعة صلاح الدين، التي كانت آنذاك مقرًا للحكم.



وأوضحت أن المياه كانت تمر بالسور لمسافة 3 كيلومترات، وكان الهدف إيصالها للقلعة حال تعرضها للحصار.
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