"الحب خدعة" لشيرين تحظى بردود أفعال إيجابية

طرحت المطربة شيرين عبدالوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "الحب خدعة"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" باللهجة الخليجية.





الأغنية من كلمات الامير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وهندسة صوتية محمد فتحي ، مكس وماستر: م. امير محروس.





وحققت الأغنية أكثر من 150 ألف مشاهدة في وقت قياسي لا يتجاوز 4 ساعات.





ولاقت الأغنية ردود أفعال إيجابية حيث علق البعض قائلًا:" شيرين أفضل مطربة فى الوطن العربى"، "صوت شيرين وإحساسها هنا بالأغنية هذه دمار".





ذكر أن ألبوم "نساي"، هو آخر ألبومات الفنانة شيرين، الذي طرحته أواخر العام الماضي، وضم 12 أغنية أبرزها "لواني"، "حبه جنة"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، وغيرها.



