"عارف الشيطان هيزعل مني".. أحمد سعد يعلق على فيديو رمي الجمرات
الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:57 ص
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نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو له أثناء رمي الجمرات خلال مناسك الحج.
وعلق قائلًا: "أنا عارف إن الشيطان هيزعل من الفيديو ده بس أنا خلاص مابقتش بحتاجله زي زمان... الحمد لله دي كانت آخر حاجة في الحج.. طواف الوداع إن شاء الله وخلاص".
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