"عارف الشيطان هيزعل مني".. أحمد سعد يعلق على فيديو رمي الجمرات

نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو له أثناء رمي الجمرات خلال مناسك الحج.





وعلق قائلًا: "أنا عارف إن الشيطان هيزعل من الفيديو ده بس أنا خلاص مابقتش بحتاجله زي زمان... الحمد لله دي كانت آخر حاجة في الحج.. طواف الوداع إن شاء الله وخلاص".



