هيئة تطوير مكة المكرمة تعلن نجاح خطتها التشغيلية وأعمالها التنفيذية لموسم الحج

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، نجاح خطتها التشغيلية وأعمالها التنفيذية لموسم حج هذا العام 1440هـ، التي تم تنفيذها وفق أعلى المعايير.





وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح أن التناغم المشترك بين الهيئة والجهات ذات العلاقة بمختلف القطاعات أسهم في تنفيذ الخطة التشغيلية وفق الآلية التي وضعت لها، وهو ما أكدته مؤشرات الأداء التي تم قياسها أثناء موسم الحج.





وأضاف الفالح أن الهيئة سخرت أكثر من 14 ألف موظفاً بين رسميين وموسميين لتنفيذ خطتها التشغيلية في حج هذا العام، والإشراف على المشاريع التي قدمت خدماتها لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد الحجاج الذين نقلهم قطار المشاعر المقدسة لهذا العام أكثر من مليوني حاج، بينما جندت الهيئة أكثر من 7 آلاف موظف لإدارة الحشود داخل محطات القطار .





وبينت الإحصائية الصادرة من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وشركة " سار" أن عدد الحجاج الذين نقلهم القطار الى صعيد عرفات بلغ 340 ألف حاج، بينما بلغ عددهم في إفاضة مزدلفة 353 ألف حاج، ومن مشعر مزدلفة إلى مشعر منى بلغ عددهم 377 ألف حاج، وفِي يوم العاشر من ذي الحجة بلغ عددهم 216 ألف، وفِي اليوم الحادي عشر بلغ عددهم 457 ألف، وفِي اليوم الثاني عشر بلغ عددهم 389 ألف ، وفِي اليوم الثالث عشر بلغ عددهم 70 ألف حاج.





وساهم الشباب السعودي المؤهل من مهندسين وفنيين وسائقين ومشرفين في هذا النجاح حيث بلغت نسبة السعوديين المشاركين في منظومة قطار المشاعر من قبل الهيئة نحو 80%، عملوا على تنفيذ الخطة التشغيلية مع زملائهم من عدد من الجهات التي شاركت في النجاح، ومنهم وزارة الحج والعمرة التي وضعت خطط التفويج والتزمت في تنفيذها مؤسسات وحملات الحج المستهدف نقلها عبر القطار، بالإضافة إلى مشاركة رجال قوات أمن المنشآت الذين شاركوا في تنظيم الحشود البشرية داخل محطات القطار وحول محيطها طوال أيّام موسم الحج.





انعكس حسن التنظيم والالتزام بمواعيد التفويج إلى انسيابية حركة الحشود في منشأة الجمرات؛ حيث رمى أكثر من مليوني وأربعمائة ألف حاج الجمرات بكل يسر وسهولة وفق الجداول الزمنية التي وضعتها وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئة في ظل مشاركة من قبل قوات أمن الطوارئ.





واستفاد حجاج بيت الله الحرام من دورات المياه الموزعة في المشاعر المقدسة والبالغ عددها 484 مجمعا تحوي أكثر من 30 ألف دورة مياه أشرف على تشغيلها 35 فرقة صيانة على مدار الساعة وأكثر من 500 مشرف و 1200 عامل نظافة.





فيما قام مشروع معالجة مخلفات الذبح النوعي التي تسع خزاناته لأكثر من 10 آلاف طن بمعالجة 120 طنا يوميا من مخلفات الذبح وتحويلها إلى سماد عضوي. ويهدف هذا المشروع إلى حماية البيئة من الروائح الغير مناسبه المنبعثة من مخلفات الذبح.





أما مشروع سقيا الحجاج فقد أسهم في توفير 12 ألف مشرب ماء في كامل مشعر منى و678 برادة في مشعري عرفات ومزدلفة، زودت بمياه مبردة تغذى من محطات تبريد خاصة وآليات صنفت بمقاييس عالية.