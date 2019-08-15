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"شاري بالغالي" لهشام عباس تقترب من تحقيق نصف مليون مشاهدة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:21 ص
شاري بالغالي لهشام عباس تقترب من تحقيق نصف مليون مشاهدة
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فاجأ الفنان هشام عباس الجمهور، بعد طول غياب عن الساحة بأغنيته الجديدة "شاري بالغالي"، ضمن ألبومه المنتظر "عامل ضجة".

وتألق عباس، على موقع الفيديوهات الشهير بعد نجاح الأغنية في حصد مشاهدات الجمهور.

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 375,152 مشاهدة منذ طرحها بقناة هشام عباس الرسمية في 4 أغسطس الجاري.

ولاقت الأغنية ردود أفعال إيجابية من جمهور عباس، حيث عبر الكثيرون عن سعادتهم بعودته للغناء مجددًا بعد فترة انقطاع طويلة عن إصدار الألبومات.
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