المستشار احمد كرم يكشف عن الفرق بين القتل العمد والخطأ



وأضاف "كرم"، في لقاء مع برنامج "الحدث والقانون"، المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن الفارق بين القتل العمد والقتل الخطأ في توافر النية ودرجة العقوبة، موضحا أن القتل العمد يكون مع سبق الإصرار، ولكن القتل الخطأ يكون مثل شخص ذهب للصيد، فأصاب شخصا عن طريق الخطأ.



وأشار إلى أن الإصابة بالعاهة المستديمة تعتبر جناية وليس جنحة مثل الضرب العادي.



قال المستشار أحمد كرم، إن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام أو المؤبد، ولكن عقوبة القتل الخطأ تكون ما بين ستة أشهر إلى سبع سنوات.