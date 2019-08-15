تفاصيل إطلاق نار عشوائي بمدينة فيلادلفيا في بنسلفانيا الأمريكية

أصيب 6 من ضباط الشرطة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة منزل، ويحث مفاوضون المهاجم على الاستسلام بينما لا يزال ضابطان محاصرين داخل المنزل.





وبعد مواجهة بدأت منذ أكثر من ثلاث ساعات وما زالت مستمرة، ذكرت شرطة فيلادلفيا أن ستة ضباط نقلوا لمستشفيات بالمنطقة وأن حالتهم مستقرة بعد إصابتهم بأعيرة نارية لا تهدد حياتهم.





وكانت الشرطة تنفذ إذن ضبط في منزل بشمال مدينة فيلادلفيا حوالي الساعة الرابعة والنصف عصر الأربعاء عندما دخل مهاجم البيت وفتح النار على الضباط.





وقال ريتشارد روس مفوض شرطة فيلادلفيا في مؤتمر صحفي "لاذ كثيرون منهم بالفرار من النوافذ والأبواب أمام وابل الرصاص".





وقال "أخشى من احتمال وجود رهائن، وسنحاول تسوية الأمر"، وأضاف أنه يعتقد أن الضابطين المحاصرين بالمنزل لم يصبهما سوء.





وقال إريك غريب المتحدث باسم شرطة فيلادلفيا على تويتر "يحاول الضباط التواصل مع مطلق النيران، ويناشدونه الاستسلام وعدم إحداث المزيد من الإصابات".





وطلبت الشرطة من سكان المنطقة البقاء داخل بيوتهم والابتعاد عن المكان بعد تبادل إطلاق مئات الأعيرة النارية.





وأصيب ضابطان آخران أيضا في حادث سيارة أثناء توجههما لموقع إطلاق النار.