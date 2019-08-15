الكاثوليك يحتفلون اليوم بعيد العذراء وختام الصوم

تختتم الكنيسة الكاثوليكية بمصر احتفالاتها بصوم العذراء مريم اليوم الـ15 من أغسطس الجارى، بعد صوم استمر لمدة 15 يومًا، إذ هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك شعب الكنيسة بعيد العذراء.





وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الذى بدأ الأربعاء الماضى، والمعروف باسم صوم السيدة العذراء مريم، والذى يستمر لمدة 15 يومًا ينتهى فى 22 أغسطس الجارى بصلاة قداس عيد صعود جسد العذراء مريم.





وتقييم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نهضات وقداسات روحية طيلة فترة صوم العذراء التى تستمر لمدة 15 يومًا احتفالا بالعذراء مريم، فيما يترأس قداسات ونهضة صوم العذراء مريم فى درنكة.