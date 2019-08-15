وائل جسار يحضر مفاجأة لجمهوره المصري قريبا





قال الفنان وائل جسار، إن أصداء أغنيته الجديدة "بتلبك" إيجابية، مؤكدًا أنه يتمتع بالخبرة الكافية لمعرفة نسبة نجاح أغنية ما أو فشلها فهو يستمع للكثير من الألحان والكلمات، لكنه يختار الأغنية التي يعتقد أنها ستنجح.





وأضاف في تصريحات صحفية أنه يستعد لتصوير أغنية باللهجة المصرية من ألحان وليد سعد وستبصر النور قريباً.





وأوضح أنه سيطلق أغنية باللهجة الخليجية في حال وجد اللحن والكلمة المناسبيْن كما أنه يتمنى تقديم أغنيات بكل لهجات الخليج العربي.



