قاد مكابي وباوك.. من هو أليكساندر ستانويفيتش مدرب نادي الزمالك الجديد؟





- دخل عالم التدريب عام 2000 عندما تولى تدريب شباب بيوغراد حتى 2004 ثم عمل مساعد مدرب في الفريق الأول حتى 2006.





- وفي 2006 حتى 2007 تولى تدريب نادي سريم الصربي وبعدها عمل كمساعد مدرب في بارتيزان ونفس المنصب بعد ذلك مع منتخب صربيا الأول ثم المنتخب تحت 19 سنة.