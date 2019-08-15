قاد مكابي وباوك.. من هو أليكساندر ستانويفيتش مدرب نادي الزمالك الجديد؟
الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:51 ص
مني العوضي
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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هوية المدرب الجديد الذي سيقود الفارس الأبيض في الموسم الرياضي 2019/2020.
وأعلن "منصور" عبر برنامج الزمالك اليوم أن الصربي أليكساندر ستانويفيتش مدرب القادسية السعودي الأسبق سوف يقود الفريق خلال الموسم الكروي الجديد.
وقال منصور في تصريحاته اليوم الخميس أن المدرب الصربي سوف يصل يوم الجمعة لقيادة الزمالك في الموسم المقبل، بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل.
وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" كل ما تريد معرفته عن مدرب الزمالك الجديد أليكساندر ستانويفيتش:
- ستانوفيتش من مواليد 28 أكتوبر 1973 (45 عاماً) في بلغراد، يوغسلافيا، وكان لاعب كرة قدم يجيد اللعب في مركز الدفاع.
- خلال مسيرته الكروية لعب مع أندية؛ أوبيليتش وريال مايوركا وإف كيه بيوغراد وبارتيزان وفيديوتون.
- دخل عالم التدريب عام 2000 عندما تولى تدريب شباب بيوغراد حتى 2004 ثم عمل مساعد مدرب في الفريق الأول حتى 2006.
- وفي 2006 حتى 2007 تولى تدريب نادي سريم الصربي وبعدها عمل كمساعد مدرب في بارتيزان ونفس المنصب بعد ذلك مع منتخب صربيا الأول ثم المنتخب تحت 19 سنة.
- من 2010 حتى 2012 درب بارتيزان وتوج معه بالدوري الصربي ثم داليان بيفانغ الصيني ثم بكين جوان وعام 2014 تولى تدريب فريق مكابي حيفا وبعدها عاد للصين مجدداً لتدريب بكين.
- وخاض تجربة تدريبية جديدة عام 2017 مع باوك اليوناني ثم تولى تدريب القادسية السعودي لفترة قصيرة في الموسم الماضي وتمت إقالته وعاد إلي جوان الصيني من ديسمبر 2018- يوليو 2019.
- وفي تجربته الأخيرة مع نادي القادسية لم يقدم ستانوفيتش أوراق اعتماده حيث تمت إقالته بعد 9 مباريات فقط (فاز مباراتين وخسر 6 وتعادل مباراة).
- مع مكابي حيفا قاد الفريق في 15 مباراة وفاز 6 وتعادل مباراة واحدة وخسر 8 مباريات وسجل 23 واستقبل 21.
- ويلعب ستانوفيتش أساسياً بطريقة 4-4-2 وأحيانا يلجأ لطريقة 4-3-3.
- خلال مسيرته التدريبية حصد الدوري الصربي مرتين وكأس صربيا 2010/11.
وأعلن "منصور" عبر برنامج الزمالك اليوم أن الصربي أليكساندر ستانويفيتش مدرب القادسية السعودي الأسبق سوف يقود الفريق خلال الموسم الكروي الجديد.
وقال منصور في تصريحاته اليوم الخميس أن المدرب الصربي سوف يصل يوم الجمعة لقيادة الزمالك في الموسم المقبل، بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل.
وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" كل ما تريد معرفته عن مدرب الزمالك الجديد أليكساندر ستانويفيتش:
- ستانوفيتش من مواليد 28 أكتوبر 1973 (45 عاماً) في بلغراد، يوغسلافيا، وكان لاعب كرة قدم يجيد اللعب في مركز الدفاع.
- خلال مسيرته الكروية لعب مع أندية؛ أوبيليتش وريال مايوركا وإف كيه بيوغراد وبارتيزان وفيديوتون.
- دخل عالم التدريب عام 2000 عندما تولى تدريب شباب بيوغراد حتى 2004 ثم عمل مساعد مدرب في الفريق الأول حتى 2006.
- وفي 2006 حتى 2007 تولى تدريب نادي سريم الصربي وبعدها عمل كمساعد مدرب في بارتيزان ونفس المنصب بعد ذلك مع منتخب صربيا الأول ثم المنتخب تحت 19 سنة.
- من 2010 حتى 2012 درب بارتيزان وتوج معه بالدوري الصربي ثم داليان بيفانغ الصيني ثم بكين جوان وعام 2014 تولى تدريب فريق مكابي حيفا وبعدها عاد للصين مجدداً لتدريب بكين.
- وخاض تجربة تدريبية جديدة عام 2017 مع باوك اليوناني ثم تولى تدريب القادسية السعودي لفترة قصيرة في الموسم الماضي وتمت إقالته وعاد إلي جوان الصيني من ديسمبر 2018- يوليو 2019.
- وفي تجربته الأخيرة مع نادي القادسية لم يقدم ستانوفيتش أوراق اعتماده حيث تمت إقالته بعد 9 مباريات فقط (فاز مباراتين وخسر 6 وتعادل مباراة).
- مع مكابي حيفا قاد الفريق في 15 مباراة وفاز 6 وتعادل مباراة واحدة وخسر 8 مباريات وسجل 23 واستقبل 21.
- ويلعب ستانوفيتش أساسياً بطريقة 4-4-2 وأحيانا يلجأ لطريقة 4-3-3.
- خلال مسيرته التدريبية حصد الدوري الصربي مرتين وكأس صربيا 2010/11.
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