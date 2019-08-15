باريس جيرمان يفرض شروطه للإستغناء عن نيمار لبرشلونة
الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:32 ص
مني العوضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عما دار خلال اجتماع برشلونة بمسؤولي باريس سان جيرمان بشأن عودة نيمار لاعب النادي الباريسي إلى كامب نو مجدداً.
وشهدت مفاوضات برشلونة مع باريس سان جيرمان عدة عروض من البارسا وتتضمن ضم إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو ضمن صفقة البرازيلي إلى كامب نو.
وأخبر باريس مسؤولي برشلونة إنهم يريدون ضم فيليب كوتينيو ونيلسون سيميدو بجانب 120 مليون يورو مقابل نيمار.
وأشارت الصحف الإسبانية أن أفضل عروض نادي برشلونة مقابل ضم نيمار كانت دخول كوتينيو وراكيتيتش و80 مليون يورو.
وشهدت مفاوضات برشلونة مع باريس سان جيرمان عدة عروض من البارسا وتتضمن ضم إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو ضمن صفقة البرازيلي إلى كامب نو.
وأخبر باريس مسؤولي برشلونة إنهم يريدون ضم فيليب كوتينيو ونيلسون سيميدو بجانب 120 مليون يورو مقابل نيمار.
وأشارت الصحف الإسبانية أن أفضل عروض نادي برشلونة مقابل ضم نيمار كانت دخول كوتينيو وراكيتيتش و80 مليون يورو.
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