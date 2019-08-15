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الأهلي يستعيد نجم الفريق قبل مواجهة بيراميدز

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:14 ص
الأهلي يستعيد نجم الفريق قبل مواجهة بيراميدز
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الفجر الرياضي
 
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يعود محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي للدفاع عن عرين الفريق فى مواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل بإستاد برج العرب في دور الـ16 لكأس مصر.


 
كان الجهاز الفني للأهلي قد أعفى محمد الشناوي من مواجهة أطلع برة بطل جنوب السودان، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال افريقيا  ببرج العرب وحسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة بداعي الأجهاد قبل أن يُقرر الجهاز إعادة الشناوي لحسابات الفريق في مباراة بيراميدز السبت المقبل.

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