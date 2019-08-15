برلمانية تونسية: تفتيت القوى الديمقراطية في مصلحة الإخوان الإرهابية



وأضافت "المسدي"، في مداخلة مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الهيئة المستقلة للانتخابات قامت بالفرز، ومعظم من ترشحوا رؤساء أحزاب، وسياسيين مشهورين، وحصلوا على التزكيات الشعبية والبرلمانية اللازمة.



وتابعت عضو مجلس النواب التونسي، أن معظم من تم استبعادهم لم يحصلوا على التزكيات اللازمة، لافتة إلى أن ترشح 26 شخصًا إشارة إلى أن تونس في أزمة سياسية، وهناك أزمة ثقة في الأحزاب، وكل شخص يعتبر نفسه الحل والباقين غير جديين بالنسبة له، وكثرة المرشحين يدل على أن هناك تفتيت في القوى الديمقراطية وهذا التفتيت سيكون في مصلحة الإخوان لأن حركة النهضة لها مرشح واحد.

قالت فاطمة المسدي، عضو مجلس النواب التونسي، إن السبب في تقلص عدد المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن بعض المرشحين غير جديين، وأرادوا الترشح لإعطاء صورة لكون تونس دولة ديمقراطية.