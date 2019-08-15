ثنائية ماني تعيد البصمة السمراء للسوبر الأوروبي

نجح الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الأنجليزي في تسجيل هدفي الفوز للريدز في شباك تشيلسي خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاربعاء في العاصمة التركية إسطنبول.





وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن ماني أصبح أول لاعب أفريقي يسجل في مباريات السوبر الأوروبي منذ ثلاثة عشر عاماً.



