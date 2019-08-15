ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ياسمين عبد العزيز تتالق في أحدث جسلة تصوير لها

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:45 ص
ياسمين عبد العزيز تتالق في أحدث جسلة تصوير لها
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة لها 
وهي ترتدي فستانا أزرق خطفت به الأنظار

ونالت إطلالتها إعجاب كل متابعيها، حيث قام كثيرون بمشاركة الصورة ونشرها على نطاق واسع.

وفي سياق آخر خاضت ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لآخر نفس" وحققت من خلاله نسب مشاهدات مرتفعة.
ياسمين عبد العزيز تتالق في أحدث جسلة تصوير لها
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
السوبر الأوروبي
ليفربول
5
x
ركلات جزاء (انتهت)
4
تشيلسي