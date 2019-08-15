ياسمين عبد العزيز تتالق في أحدث جسلة تصوير لها
الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:45 ص
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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة لها
وهي ترتدي فستانا أزرق خطفت به الأنظار
ونالت إطلالتها إعجاب كل متابعيها، حيث قام كثيرون بمشاركة الصورة ونشرها على نطاق واسع.
وفي سياق آخر خاضت ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لآخر نفس" وحققت من خلاله نسب مشاهدات مرتفعة.
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