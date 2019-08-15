باحث: أردوغان نكث بعهده مع الجيش السوري
الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:52 ص
نعيم يوسف
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قال تحسين الحلبي الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات، إن المعارك التي يخوضها الجيش العربي السوري، في محافظة "إدلب" كانت معدة منذ شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف "الحلبي"، في مداخلة مع قناة "TeN" الفضائية، أن المعارك تأخرت لأن أردوغان نكث بعهده، ولم يفي بما التزم به من نزع السلاح الثقيل من المسلحين الذين يدعمهم في هذه المنطقة، وبعد هذا لم ينتظر الجيش السوري منه شيء وبدأ في تحرير إدلب.
وشدد الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات، على أن الجيش العربي السوري مستمر في المعارك والإرهابيون لديهم خيارين إما أن يستسلموا وإما أن يقضى الجيش عليهم.
وأضاف "الحلبي"، في مداخلة مع قناة "TeN" الفضائية، أن المعارك تأخرت لأن أردوغان نكث بعهده، ولم يفي بما التزم به من نزع السلاح الثقيل من المسلحين الذين يدعمهم في هذه المنطقة، وبعد هذا لم ينتظر الجيش السوري منه شيء وبدأ في تحرير إدلب.
وشدد الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات، على أن الجيش العربي السوري مستمر في المعارك والإرهابيون لديهم خيارين إما أن يستسلموا وإما أن يقضى الجيش عليهم.
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