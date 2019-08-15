فضيحة مدوية.. التحرش الجنسي يعصف بأشهر مغن في العالم

ألغت دار أوبرا سان فرانسيسكو حفلا موسيقيا، كان من المزمع إقامته 6 أكتوبر المقبل، للتينور الإسباني الشهير، بلاسيدو دومينغو، بسبب اتهامات يواجهها بالتحرش الجنسي.





كما سحب أوركسترا فيلادلفيا السيمفوني دعوة موجهة إلى دومينغو، 18 سبتمبر المقبل. وجاء ذلك عقب تصريح 8 مغنيات، وراقصة باليه لوكالة أنباء الأسوشيتد برس AP بتعرضهن للتحرش الجنسي من قبل المغني الأشهر في العالم، منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي.





ووفقا لـ AP، أعربت تلك النساء، وكثير من العاملين في الوسط الفني أن ذلك ربما هو الجانب الخفي المثير للقلق من شخصية دومينغو، وقد ظل سرا في عالم الأوبرا لمدة طويلة جدا.





تقول إحدى المغنيات إنه وضع يده تحت تنورتها، بينما قالت أخريات أنه أرغمهن على تقبيل شفتيه في غرفة تبديل الملابس، أو الفندق، أو أثناء لقاء على الغداء، وتتابع: "لا يعد غداء العمل أمرا غريبا، لكن حينما يحاول أحدهم أن يمسك يدك، أو يلمسك بشكل مشبوه أو يقبلك باستمرار، فتلك أمور غريبة"