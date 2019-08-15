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شرط وحيد يفصل نيمار عن الانضمام إلى البارسا

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:15 ص
شرط وحيد يفصل نيمار عن الانضمام إلى البارسا
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أحمد عصام
 
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اقترب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من الانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.


وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة ليكيب، إن عودة نيمار إلى برشلونة حقيقة واقعة لا محال، وإن إدارة باريس سان جيرمان قبلت دخول لاعبين والاموال لكنهم يرفضون خفض المبلغ الى اقل من 100 مليون.


ويريد ليوناردو المكلف بإنهاء الصفقة من الجانب الفرنسي لاعبين كبار، لكن راكتيتش لا يحظى بأهتمام باريس، والاهتمام الأكبر هو الاموال والثنائي سيميدو و ديمبلي.

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