لامبارد يكشف عن رسالته للاعبين بعد خسارة السوبر الأوروبي

عبر ‏فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، عن سعادته البالغة بأداء اللاعبين اليوم، مؤكدا انهم قدموا كل ما لديهم خلال اللقاء من أجل الظفر باللقب.





وكان فريق ليفربول قد نجح في تحقيق الفوز على فريق تشيلسي عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتتويج بلقب السوبر الأوروبي.



