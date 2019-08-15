ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حاتم القاضي: خروج الحجاج من المخيمات لرمي الجمرات حدث بانسيابية كبيرة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:30 ص
حاتم القاضي: خروج الحجاج من المخيمات لرمي الجمرات حدث بانسيابية كبيرة
حجاج - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال حاتم القاضي، المتحدث باسم وزارة الحج السعودية، إن خروج الحجاج من المخيمات لرمي الجمرات حدث بانسيابية كبيرة، لافتَا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم خدمات جديدة للحجاج، والتحديث والتطوير مستمر.

ولفت "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، إلى أن أكثر من مليون حج جاء إلى السعودية من خلال تأشيرات إليكترونية، لافتَا إلى أن كافة الجهات المعنية بخدمة الحجاج تتسابق في خدمة الحجاج.

وأضاف أن 800 ألف حاج وصلوا إلى مدينة المنورة، مستقلين 41 ألف أتوبيس مراقب بالكنترول، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للحجاج.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
السوبر الأوروبي
ليفربول
5
x
ركلات جزاء (انتهت)
4
تشيلسي