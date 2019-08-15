حاتم القاضي: خروج الحجاج من المخيمات لرمي الجمرات حدث بانسيابية كبيرة

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قال حاتم القاضي، المتحدث باسم وزارة الحج السعودية، إن خروج الحجاج من المخيمات لرمي الجمرات حدث بانسيابية كبيرة، لافتَا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم خدمات جديدة للحجاج، والتحديث والتطوير مستمر.



ولفت "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، إلى أن أكثر من مليون حج جاء إلى السعودية من خلال تأشيرات إليكترونية، لافتَا إلى أن كافة الجهات المعنية بخدمة الحجاج تتسابق في خدمة الحجاج.



وأضاف أن 800 ألف حاج وصلوا إلى مدينة المنورة، مستقلين 41 ألف أتوبيس مراقب بالكنترول، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

