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أحمد كامل يفقد صدارة قائمة Trending يوتيوب

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:41 ص
أحمد كامل يفقد صدارة قائمة Trending يوتيوب
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طرح الفنان الشاب أحمد كامل، أغنيته الجديدة "مش شرط"، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب". 

وتجاوزت مشاهدات الأغنية حاجز المليون مشاهدة في وقت قياسي، فيما تراجعت الأغنية إلى المركز الثاني بقائمة تريندات "يوتيوب". 

يذكر أن الأغنية تصدرت ترند يوتيوب بعد ساعات قليلة من انطلاقها، وتصدرت أيضًا الأغنية الجديدة قائمة محركات البحث "جوجل"، بعد تحقيقها نحو 900 ألف مشاهدة. 

"مش شرط" من كلمات وألحان أحمد كامل، هندسة صوت إسلام شيتوس، عازف جيتار جلهوم، عازف سكسفون محمد الشيخ، والكليب من إخراج إسلام هشام.

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