محمد صلاح يدخل التاريخ بعد تتويج ليفربول بكأس السوبر الأوروبي

توج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تغلب علي نظيره تشيلسي بنتيجة 5 - 4 بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "فودافون آرينا" بتركيا.





ونجح محمد صلاح في أحراز الركلة الخامسة والأخيرة لليفربول في شباك تشيلسي، ليقود الريدز للتتويج بلقب بطولة السوبر الأوروبي الغائب عن خزائن بطولاته منذ 14 عامًا وتحديدًا منذ عام 2005.





وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري وثالث لاعب عربي يتوج بكأس السوبر الأوروبي في التاريخ.





وسبق "صلاح"، الجزائري رابح ماجر والذي حصد لقب السوبر الأوروبي عام 1987 مع بورتو البرتغالي علي حساب أياكس أمستردام الهولندي لكنه لم يشارك في المباراتين، كما توج المغربي أشرف حكيمي بلقب البطولة عام 2017 مع ريال مدريد علي حساب مانشستر يونايتد لكنه لم يشارك في المباراة أيضًا وكان خارج القائمة.