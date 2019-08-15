تعرف على سجل أكثر الأندية تتويجا بلقب السوبر الأوروبي
الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:11 ص
أحمد عصام
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نجح فريق ليفربول في تحقيق لقب السوبر الأوروبي، وذلك عقب الفوز على فريق تشيلسي عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فودافون أرينا بأسطنبول.
ويسعى الريدز في الموسم المقبل لكسر الرقم القياسي لفريقي ميلان وبرشلونة الاكثر تتويجا بلقب السوبر الأوروبي برصيد 5 ألقاب، حيث اقترب ليفربول برصيد 4 ألقاب.
ويأتي ترتيب أكثر الأندية تحقيقا للقب السوبر الأوروبي كالتالي :-
• ميلان 5 مرات.
• برشلونة 5 مرات.
• ريال مدريد 4 مرات.
• ليفربول 4 مرات.
• أتلتيكو مدريد 3 مرات.
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