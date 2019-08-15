تعرف على سجل أكثر الأندية تتويجا بلقب السوبر الأوروبي

نجح فريق ليفربول في تحقيق لقب السوبر الأوروبي، وذلك عقب الفوز على فريق تشيلسي عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فودافون أرينا بأسطنبول.





ويسعى الريدز في الموسم المقبل لكسر الرقم القياسي لفريقي ميلان وبرشلونة الاكثر تتويجا بلقب السوبر الأوروبي برصيد 5 ألقاب، حيث اقترب ليفربول برصيد 4 ألقاب.



