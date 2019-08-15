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جورجينيو يعادل إنجاز إنزاجي الأوروبي

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:09 ص
جورجينيو يعادل إنجاز إنزاجي الأوروبي
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محمد أيمن
 
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تمكن الأيطالي جورجينيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الأنجليزي من تسجيل هدف التعادل لفريقه في شباك ليفربول في المباراة التي خسرها البلوز بركلات الجزاء الترجيحية في كأس السوبر الأوروبي.


ونجح متوسط الميدان الإيطالي في تسجيل الهدف من ركلة جزاء عند حلول الدقيقة 101 من زمن وأحداث الشوط الإضافي الأول.


وكتب الحساب الرسمي للبطولة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن جورجينيو بات أول لاعب إيطالي ينجح في تسجيل هدف في مباراة السوبر الاوروبي منذ نجم الميلان الأوكراني فيليبو إنزاجي.


ونجح إنزاجي في تسجيل هدف لفريقه بشباك إشبيلية عام 2007 ليساهم في فوز الروسونيري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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