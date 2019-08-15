جورجينيو يعادل إنجاز إنزاجي الأوروبي

تمكن الأيطالي جورجينيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الأنجليزي من تسجيل هدف التعادل لفريقه في شباك ليفربول في المباراة التي خسرها البلوز بركلات الجزاء الترجيحية في كأس السوبر الأوروبي.





ونجح متوسط الميدان الإيطالي في تسجيل الهدف من ركلة جزاء عند حلول الدقيقة 101 من زمن وأحداث الشوط الإضافي الأول.



