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الانتقالي الجنوبي اليمني يدعو لتأييده بـ"مليونية" غدا في عدن

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:50 م
الانتقالي الجنوبي اليمني يدعو لتأييده بـمليونية غدا في عدن
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وكالات
 
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أكد المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، مساء الأربعاء، أهمية المشاركة في فعالية "مليونية تأييد خطوات المجلس والقوات المسلحة الجنوبية" المزمع إقامتها غداً الخميس في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وحسب موقع الانتقالي الجنوبي، استعرضت الهيئة التنفيذية في القيادة المحلية للمجلس بعدن، في اجتماع استثنائي "تشكيل اللجان المجتمعية في المديريات لتنظيم الحشود المشاركة في مليونية تأييد خطوات المجلس، والتي دعت إليها النقابات العمالية والجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني في الجنوب".

في السياق، تفقد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبيعيدروس الزبيدي، مساء اليوم، ساحة العروض في مديرية خور مكسر شرق عدن، التي ستحتضن غداً الخميس، فعالية جماهيرية تأييداً للمجلس.

وقالت صحيفة "عدن الغد"، إن الزبيدي قدم على متن مدرعة وحيّا المتظاهرين في الساحة.

وأضافت أن حشوداً كبيرة تتوافد إلى عدن من عدد من المحافظات الجنوبية للمشاركة في الفعالية.

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