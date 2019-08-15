رفع 1545 طن قمامة بنطاق حي شرق وغرب المنصورة خلال عيد الأضحى

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تابع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية النشاط اليومي لمراكز ومدن وأحياء المحافظة خلال إجازة العيد وشدد على استمرار المتابعة الميدانية والرقابة على أسواق ومنافذ ومحلات بيع وتداول السلع الغذائية واللحوم لضمان سلامتها وإلتزام البائعين بالأسعار.



وأكد محافظ الدقهلية تواصل عمل إدارات الإشغالات والمرافق والنظافة والصيانة وغيرها خلال أيام العيد لإزالة الإشغالات التي قد تعوق حركة المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والتنسيق الكامل مع قطاعات المرافق على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفوري مع أية أعطال.



وأوضح محافظ الدقهلية أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على تواصل دائم مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن للإبلاغ عن أي طوارئ والتجاوب معها وحلها في الحال دون تباطؤ.



وأشار شاروبيم إلى أن الحدائق بنطاق حي غرب وشرق المنصورة مازالت تستقبل المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك من كافة المراكز والمدن والقرى لقضاء إجازة العيد.



ومن جانبه، أكد حسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة على استقبال حدائق الأسرة والطفل والأندلس والمزودة بالألعاب الترفيهية، فضلًا عن الحدائق المفتوحة بطول شارعي قناة السويس والجيش والملاهي المتنقلة الزوار والأطفال وتم رفع القمامة بنطاق الحي خلال العيد بحوالي 760 طن.



وأكد أحمد عبد السميع رئيس حي غرب على تواصل استقبال المواطنين بحديقة شجرة الدر والحدائق العامة وحديقة الزراعيين بشارع الجيش طوال أيام عيد الأضحى المبارك واستمرار الأعمال اليومية من رفع القمامة وازالة الاشغالات ورفع التعديات خلال إجازة العيد وأنه تم رفه 785 طن قمامة خلال العيد.