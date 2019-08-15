7500 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى في الدقهلية

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إجراء 7500 جلسة غسيل كلوي خلال أيام عيد الأضحى المبارك بمستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية مؤكدا على انتظام العمل بكافة المستشفيات بالمحافظة بجميع اقسامها.



وأكد شاروبيم، ضرورة استمرار المتابعة اليومية لتوفير كافة أوجه الرعاية والعناية الصحية لجميع المرضى والمترددين على المستشفيات بالمحافظة والتأكد من توفير وتقديم أفضل أنواع الخدمة الطبية اللاىقة.



وشدد على ضرورة التأكد من تواجد جميع الفرق الطبية والتمريض والفرق المعاونة وأن العمل يجرى بصورة جيدة على مستوى جميع المراكز والمدن وانتظام نوبتجيات العمل على مدار اليوم.



وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إنه تم إجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضى على مستوى 31 مركزا بالمحافظة، مشيرًا إلى توافر جميع الأدوية والمستلزمات اللازمة للمرضى، وأن هناك اهتمام بالغ بمرضى الغسيل الكلوي لرفع المعاناة عنهم.