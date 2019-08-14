الري عن بقعة السولار بنيل الأقصر: سيطرنا عليها
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:54 م
داليا الحسين
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قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي الجديد باسم وزارة الري، إنه تم رصد بقعة سولار في نهر النيل بمحافظة الأقصر من قبل الإدارة العامة لحماية النيل بالمدينة حيث يبلغ طولها 120 مترا وعرض 40 مترا.
وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أنه تم السيطرة على بقعة السولار بنيل الأقصر، مشيرًا إلى أن كافة قطاعات الوزارة تعمل في أيام عيد الأضحى المبارك، على مدار الساعة.
وأشار إلى أن بقعة السولار جاءت من أحد المراكب العائمة في النيل، حيث تم التحرك فورًا بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر لحل المشكلة، موضحًا: "وضعنا حواجز لمنع انتشارها وازالتها، للحفاظ على مياه الشرب، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المركب المتسبب في بقعة السولار".
وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أنه تم السيطرة على بقعة السولار بنيل الأقصر، مشيرًا إلى أن كافة قطاعات الوزارة تعمل في أيام عيد الأضحى المبارك، على مدار الساعة.
وأشار إلى أن بقعة السولار جاءت من أحد المراكب العائمة في النيل، حيث تم التحرك فورًا بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر لحل المشكلة، موضحًا: "وضعنا حواجز لمنع انتشارها وازالتها، للحفاظ على مياه الشرب، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المركب المتسبب في بقعة السولار".
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