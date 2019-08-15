سعر الدولار اليوم الخميس 15/8/2019 بالبنوك والسوق السوداء

وعن سعر الدولار بتداولات فى السوق السوداء شهدت استقرار نسبي، حيث سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء تراجع طفيف خلال تعاملات الأسبوع لتعاود الاستقرار ليسجل سعر الدولار اليوم في سوق سوداء متوسط سعر 16.75 جنيهًا، وسعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء حافظ على الاستقرار نتيجة استقرار الطلب مع توافر العملة الأمريكية بالسوق المصري.

وعن سعر الدولار بتداولات فى السوق السوداء شهدت استقرار نسبي، حيث سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء تراجع طفيف خلال تعاملات الأسبوع لتعاود الاستقرار ليسجل سعر الدولار اليوم في سوق سوداء متوسط سعر 16.75 جنيهًا، وسعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء حافظ على الاستقرار نتيجة استقرار الطلب مع توافر العملة الأمريكية بالسوق المصري.

أسعار الدولار في البنوك:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

16.52 جنيهًا للشراء

16.62 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

16.52 جنيهًا للشراء

16.62 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

16.51 جنيهًا للشراء

16.61 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

16.52 جنيهًا للشراء

16.62 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

16.55 جنيهًا للشراء

16.65 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي

16.52 جنيهًا للشراء

16.62 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

16.52 جنيهًا للشراء

16.62 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع

وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 126 قرشاً، ليصل سعر الدولار اليوم 16.74 جنيه، في موجة انخفاض غير مبررة وتوقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبل ليص إلى 16.50 جنيه فى أقصى تقدير، فيما أشارت توقعات اخرى لاحتمال ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019.





سعر الدولار مقابل الريال 3.75