بمشاركة صلاح.. ليفربول يقهر تشيلسي ويتوج بطلًا لكأس السوبر الأوروبي

توج ليفربول الإنجليزي ببطولة كأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على تشيلسي 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.





جاء هدف التقدم عن طريق المهاجم الفرنسي أوليفه جيرو لاعب تشيلسي بعد أن سدد كرة قوية سكنت شباك أدريان حارس مرمي ليفربول.





ثم جاء الرد من السنغالي ساديو ماني في هدف التعادل في نهاية الشوط الاول بعد صناعة ولا أروع من البرازيلي روبيرتو فيرمنيو.





وبعد انتهاء المباراة عند الدقيقة 90 لجأ حكم المباراة الى الوقت الإضافي حيث عزز السنغالي ساديو ماني ليفربول بالهدف الثاني ولم يمضي وقت كبير حتى تعادل جورجينو من ركلة جزاء للبلوز.



