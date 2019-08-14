رابط ضربات جزاء: مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت - YOUTUBE كورة لايف KOOORAGOAL صلاح Penalty kick

كورة أونلاين لايف live مشاهدة نهائي السوبر الأوروبي ليفربول ضد تشيلسي روابط متعددة جودة عالية HD بدون تقطيع

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد فودافون أرينا لحساب مباريات نهائي كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم.

يلا كورة إتش دي yalla kora hd وتطمح كتيبة يورجن كلوب في الحصول على اللقب الأوروبي للجمع بين ثنائي دوري الأبطال والسوبر.

يلا شوت بلس yalla shoot plus في المقابل يدخل فريق نادي تشيلسي اللقاء من أجل مصالحة الجماهير بتحقيق اللقب وذلك بعد الخسارة الفادحة التي تلقاها الفريق من مانشستر يونايتد.

بي إن سبورتس لايف bein sports live ويتسلح تشيلسي بكتيبة من الاسماء الشابه على غرار تامي إبراهام بالإضافة إلى عناصر الخبرة المتمثلة في باركلي وبيدرو.

كورة لايف kora live بينما يدخل ليفربول المباراة ويعتمد على ثلاثي هجومي ناري يقوده الدولي المصري محمد صلاح بجانب البرازيلي فيرمينو والسنغالي ساديو ماني.

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