يلا شوت penalty مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر GOAL SALAH رابط ماتش ليفربول ركلات جزاء الآن

رابط بي إن سبورتس bein sports مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي Liverpool TV بث مباشر جودة متعددة

بث مباشر متابعة ومشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي والتي تجمع الفريقان اليوم الاربعاء على أرضية ملعب فودافون أرينا لحساب مباريات كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم.

لايف فور إتش دي live7hd ومن المنتظر أن يدخل ليفربول المباراة بالتشكيلة التالية :-

حراسة المرمى: مينيوليه

الدفاع: روبرتسون - فان دايك - لوفرين - آرنولد

الوسط: ميلنر - هندرسون - فينالدوم

الهجوم : ساديو ماني - فيرمينو - محمد صلاح

كورة ستار بلس kora star plus في المقابل سيدخل فريق نادي تشيلسي المباراة بتشكيلة مكونة من :-

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: ألونسو - روديجير - زوما - آزبليكويتا

الوسط: باركلي - جورجينيو - نجولو كانتي

الهجوم: توماس إبراهام – بيدرو رودريجيز – ويليان

كورة لايف KORA LIVE كورة ستار KORA STAR كورة أونلاين KORA ONLINE كورة جول KORA GOAL تتيح متابعة المباراة على الهواء مباشرةً.

كما ستنقل المباراة عبر القنوات التالية :-

Polsat Sport

canale 5 italia

RTS 1 Serbia

TVi portugal

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1

Sky Sport 1 Deutschland

BT Sport 2 / HD

TVP Sport HD

Ziggo Sport Select HD

Club RTL

Movistar Liga de Campeones HD

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 1 HD