الطالع الفلكي الخَمِيس 15/8/2019..مَبْدَأ المِيزَان!

*القمر بدرٌ مُكْتَمِلْ فى الثّانية و30 دقيقة ظهراً ، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الخامسة و50 دقيقة فجر غدٍ الجُمعه بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الخامسة و57 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسَد من 23 يوليو – 23 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 17 يوليو - 17 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة النّثْرَة من 11 أغسطس - 22 أغسطس.





اليوم 9 مِسرى قبطى، 15 آب رُومى، 14 ذِى الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -هُوّا أنْتأ يَتْمُوت مِالجُوع يَتْمُوت مِالشّبَع؟ (ممدوح وافى من فيلم البيضة والحجر-1990)









*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*(القمربدرٌ مُكتمل فى بُرج الدّلو- غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

إصطفاف واحد مرّة كل شهر والقمرهذا الشهر فى الدّلو فى مواجهةٍ تامّة 180 درجة مع الشمس فى الأسد ليعكس ضوءها الكامل علينا ليقُومَا معاً بإمطارنا بطاقة بُرج كلٍ منهما خاصّةً القمر، اليوم يكتمل الكوب عن آخره بطاقة القمر لنشعر بازدياد فى مُعدّل ضخ الدم فى أجسادنا بالتوزاى مع إزدياد معدّل المدّ البحرى ،حساسية مُفرطة لأقل كلمة وشعور مُرتفع بالغضب لأقل كلمة مُستفزة، هذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى يقوم القمر أثناء إكتماله بدراً فى سماء القاهرة فى تمام الثانية و 30 دقيقة ظهراً بإمطارنا بطاقة مُكثّفة من بُرج الدّلو ، ماذا يعنى هذا ؟





وقت إنعكاس أشعّة الشمس كاملةً على القمرهو إنعكاس لما قمنا بزراعته وعمله فى الماضى منذ بداية الشهر ، منذ ولادة القمر يتم شحن أجسادنا بطاقة كهرومغناطيسيّة وتصل ذروة إرتفاعها بأجسادنا عند إكتمال البدر ليتمّ إطلاقها لنحصد اليوم ثمار ما زرعناه منذ بداية الشهر القمرى من خلال تعامل الآخرين معنا وعلينا أن نتوقّع أن نحصد ما قمنا بزارعته، زارع الورد يحصد الورد، وزارع الشّوك يُدْمِى يَدَاهْ، البدرفى الدّلو يعنى طاقة فنيّة مُرتفعة خصوصاً لمُلحّنى المُوسيقى وخيال مثرتفع لكُتّاب السيناريو ومُخرجى السينما ، مثصمّمى الأزياء والديكور والمجوهرات ، بالإضافة لقدرة زوجة ماهرة على فكّ مشاكل نفسيّة عميقة لزوجها بسهولة كنموذج نبيلة عبيد بفيلم درب الرهبة.





معادلة الإتزان بين نفسك/الأسد و 180 درجة فى المواجهة مصلحة غيرك و مجتمعك/الدّلو قام المخرج أحمد ضياء الدين بتقديمها بفيلم ثم تُشرق الشمس-1971 فكان نورالشريف/الأسد ذاته ومصلحته هى بؤرة تفكيره ،180 درجة كان شقيقه رشدى أباظة مُضحّياً بتعليمه ليُوفر لشقيقه مصاريف التعليم ، مُضحياً بحبه لإبنة عمّه ليوفر لها زيجة تناسبها ، مُضحياً بمُتعته اللحظية ليُحافظ على شرف شقيقة صديقه (سهير رمزى بالفيلم) فى المُنتصف برج الميزان حيث عليك تَبنّى مبدأ مُسَاَواة كفّتَىّ الميزان لتفكر بمصلحتك بكفّة ومصلحة غيرك بكفّة أخرى دون أن تطغى كفّة على أخرى.





*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج الجدى- هنديّاً- سيديرَالْ سِيسْتِمْ)

القمر بدرٌ مُكتمل فى نفس التوقيت لكنّه على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان يكون القمر فى برج الجدى وبالتوازى تكون الشمس فى مواجهتها للقمر 180 درجة فى برج السّرطان ، ماذا يعنى هذا؟





المنزلة القمرية التى يحل فيها البدر تُسمّى دانيشتا وترجمتها صاحب الثروة/ المشهور ورمزها فى النجوم طبلة ، وتعنى أن الثروة أو قمة الجبل الذى تتحمل المشقات من أجل الوصول إليه لايتم إلا باستماعك بكل إنصات إلى إيقاع الحياة من حولك والتناغم معها وتكييف مهاراتك بمايتناغم مع الواقع وليس الأحلام ، بينما فى المواجهة الشمس فى برج العاطفة السرطان يُذكّرنا بأننا نحتاج لهذا الحلم لكن الواقعى وليس المُستحيل لنصل إليه بنجاح ، بمشيئة الله تَعَالى.





*هذا البدر فى ثقافة الجِنِكان

السّكان الأصليين لأمريكا الشمالية يُسمّى بدر ستورجين وبما أن بدور السنة مُتربطة بالمواسم والحصاد فبدر ستروجين يرمز لنوع من أنواع السمك يُسمّى بهذا الإسم وخلال هذا البدر يتم صيده بشكل يومى من منطقة البحيرات العظمى ، كما أنه يُسمى بدر الذرة الخضراء لإقتراب أوان حصاد محصول الذرة فى البدر التالى ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

ومن فترة السّبعينات أغنيتين الأولى كلماتها تحكى عن شخص ساعد الآخرين لكن الآخرين خيّبو ظنّه ، والثالثة تحكى عن قيمة التعاطف بين البشر وأهميته فى القضاء على الفقر والجوع.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إستعمل الألقاب والألفاظ المُناسبة لوضع مساحة بينك وبين الآخرين لتضمن أنّهم لن يقومو برفع الحواجز، من كَثُرَ مُزَاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج الثور: إبتعد عن إفتعال المشاكل من لاشيئ ،بإمكانك توفيرالصداع على نفسك إن تمسّكت بالسكوت عند الإستفزاز المُتعمّد.

الجوزاء: الصبر فضيلة عليك أن تتعلمها، لا للتهور أوالتسرع فى أى شيئ ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.





برج السّرطان: لاتأخذ قراراً تحت حالة غضب أوسعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكربموضوعيّة، إنتظرحتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكربهدوء.





برج الأسد: تعامل بلطف مع شخص شديد الحساسية أو على الأقل هو كذلك فى هذا التوقيت بسبب ظروف يمرّ بها، الإحساس نعمة أنت لاتفتقر لها.





برج العذراء: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تشعر بها عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.

برج الميزان: حاول التوفيق بين أفراد أسرتك خاصةً إن كنت مسئولاً عن توزيع مكاسبك أوعواطفك ،لاتوغر الصّدور بالتفرقة بالإبتسامة لأحدهم والعبوس لآخَرْ.





برج العقرب: إعادة ترتيب الأثاث وارد فحتى المنزل يحتاج لنيولوك مجّانى وهذا من شأنه تجديد روح المنزل والعثور على نشاط مُشترك مع أفراد أسرتك.





برج القوس: نشاط صِلَة الرّحِمْ تعنى زيارتك لأحد كبار شيوخ العائلة فى وقت مُناسب لتُسعد قلب مُثقل بالوحدة ، لَكَ لمسة حنان خاصّة فلا تبخل بها.





برج الجدي: أفكارك المبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: أحدهم قد يطرق بابك طالباً مساعدة مالية لطارئ ، لا تتردد عن تقديم المساعدة فى حدود المعقول ، إن أمكنك.