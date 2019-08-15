ننشر نص عظة البابا تواضروس الأسبوعية من الإسكندرية

ألقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية عظة الأربعاء الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية تحت عنوان "العذراء مريم نموذج خدمة ناجح" وقال : سعيد أن أتقابل مع مجموعة خدام وخادمات كنائس الإسكندرية ويشاركني الأباء الأساقفة :نيافة أنبا بافلي ونيافة أنبا إيلاريون ونيافة أنبا هيرمينا وابونا أبرآم والأباء.





تابع البابا تواضروس: لهذا اليوم يوم فرح ولأننا في منتصف صوم أمنا العذراء أتحدث معكم بما أننا خدام عن العذراء نموذج خدمة ناجح ولكن دعوني اقرأ معكم هذه الآية "مَنْ هِيَ الْمُشْرِفَةُ مِثْلَ الصَّبَاحِ، جَمِيلَةٌ كَالْقَمَرِ، طَاهِرَةٌ كَالشَّمْسِ، مُرْهِبَةٌ كَجَيْشٍ بِأَلْوِيَةٍ؟"(نش٦: ١) هذه هي أحد الآيات التي تتكلم عن العذراء مريم والكنيسة الخادمة هذا نموذج للخادم الناجح والعذراء نضعها نموذج فهي لم تكن خادمة مدارس أحد لها ثلاث صفات ناجحة في الخدمة: نموذج الخدمة الهادئة ، نموذج الخدمة المؤثرة، نموذج الخدمة الشاملة ،وجود العذراء في الثلاثة جوانب يجعلها نموذج رفيع أمامنا كلنا لكن لا تنسى الصفات التي ذكرناها في الآية.



