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سوريا تؤكد إسقاط طائرة حربية لها في إدلب

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:21 م
سوريا تؤكد إسقاط طائرة حربية لها في إدلب
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وكالات
 
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قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن مصدراً عسكرياً سورياً أكد أن جماعات المعارضة المسلحة أسقطت طائرة حربية سورية الأربعاء في محافظة إدلب.



وذكر المصدر أن الطائرة كانت مكلفة بتدمير مقرات جماعة جبهة النصرة وأن مصير الطيار لا يزال مجهولاً.



وأعلنت جماعة "هيئة تحرير الشام" أنها أسقطت طائرة حربية في وقت سابق الأربعاء.
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