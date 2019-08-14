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تركي آل الشيخ يعلن ضم نجم منتخب صربيا لنادي ألميريا

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:18 م
تركي آل الشيخ يعلن ضم نجم منتخب صربيا لنادي ألميريا
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الفجر الرياضي
 
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أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الأسباني تعاقده مع مدافع منتخب صربيا الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وكتب تركي آل الشيخ مالك النادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :" اللاعب الدولي نيكولا ماراس .. مدافع منتخب صربيا .. ٢٣ عاما .. قادما من نادي شافيز البرتغالي كإعارة بنية الشراء ...والقادم أقوى ان شالله".


يذكر أن آل الشيخ قد اشتري نادي ألميريا الإسباني الذي ينافس في الدرجة الثانية مقابل نحو 20 مليون يورو.
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