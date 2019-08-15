كبير الأثريين: الاغتسال لدى الفراعنة كان 3 مرات في اليوم

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قال مجدي شاكر، كبير الأثريين، إن شروط الزواج لدى المصريين القدماء، كانت تتضمن توفير العطور للزوجة طيلة فترة الزواج، مشيرًا إلى أن أنواع العطور لدى الفراعنة كانت كبيرة جدًا.



وأوضح كبير الأثريين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن أكثر من 200 بعثة أجنبية في مصر تبحث عن علوم الفراعنة، معقبًا: "كل دول العالم عايزة تعرف كل حاجة عن المصريين القدماء".



ولفت إلى أن الاغتسال لدى المصريين القدماء كان 3 مرات في اليوم، ولدى الكهنة 5 مرات، متابعًا: "حضارة المصريين كانت حضارة حياة، وليس حضارة موت مثلما يتحدث البعض".



وأضاف أن حجم الأثار التي لم تكتشف حتى الآن تزيد عن ثلثين الأثار المكتشفة، رغم التقدم العلمي الذي حدث في العالم.

