كبير الآثريين: العطور كانت جزء من الدين عند قدماء المصريين
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:20 م
كساب أحمد
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قال مجدي شاكر، كبير الآثريين، إن مصر لديها علم يدرس في كافة أنحاء العالم، يُسمى بعلم المصريات، وهذا الأمر ليس موجود في أي حضارة في العالم سواء الصين أو العراق.
وتمنى كبير الآثريين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، تدريس الكتابة المصرية القديمة، خاصة أنها عبارة عن رموز وبعض الرسومات، معقبًا: "الطالب هيتعلم الرسم".
ولفت إلى أن الصحراء الغربية في مصر كانت توفر الطعام لكل أنحاء أوروبا، متابعًا: "مقولة مصر كانت سلة غلال العالم لم تكن مجرد كلام، ولكنها كانت حقيقة".
وأشار إلى أن العطور بالنسبة للمصريين القدماء كانت جزء من الدين، والبخور كان جزء من النظافة، متابعًا: "العطور لدى الفراعنة كانت شيء مذهل".
وتمنى كبير الآثريين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، تدريس الكتابة المصرية القديمة، خاصة أنها عبارة عن رموز وبعض الرسومات، معقبًا: "الطالب هيتعلم الرسم".
ولفت إلى أن الصحراء الغربية في مصر كانت توفر الطعام لكل أنحاء أوروبا، متابعًا: "مقولة مصر كانت سلة غلال العالم لم تكن مجرد كلام، ولكنها كانت حقيقة".
وأشار إلى أن العطور بالنسبة للمصريين القدماء كانت جزء من الدين، والبخور كان جزء من النظافة، متابعًا: "العطور لدى الفراعنة كانت شيء مذهل".
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