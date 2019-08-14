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موعد وديتي فاركو مع الترسانة وسوهاج

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:10 م
موعد وديتي فاركو مع الترسانة وسوهاج
فاركو
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مصطفى الجندي
 
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، خوض مبارتان وديتان، خلال الأسبوع المقبل، استعدادا لدوري القسم الثاني.


ومن المقرر أن يلتقي فاركو مع الترسانة يوم الإثنين المقبل 19 أغسطس الحالي، في برج العرب، ثم يلتقي مع سوهاج يوم الثلاثاء 20 أغسطس بملعب فاركو.


وسبق للفريق السكندري خوض 5 مواجهات ودية حيث، فاز على الداخلية 1-0، وتعادل مع أسوان 1-1، وخسر من طنطا 0-3، تغلب على ظفار 2-1، وتعادل مع الرجاء 1-1.
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