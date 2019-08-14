2 مليون جنيه في 3 أيام.. إيرادات الجزء الثاني من فيلم الكنز

استطاع صناع الجزء الثاني من فيلم الكنز، أن يحققوا نسب مشاهدة عالية في اليوم الثالث لعرض الفيلم، محققًا إيرادات وصلت إلى 2 مليون و12 ألف و685 جنيه.





ویستكمل الكنز 2 في الجزء الثاني (الحب والمصير) صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى الكنز أو حمایته، مضحين في سبیل ذلك بحبهم أو بحیاتهم، ویوّصلنا إلى سر الكنز وماهیته وكیف نحتفظ به، ونرى ذلك من خلال استكمال صراعات الشخصیات التي رأیناها في الجزء الأول؛ حتشبسوت وصراعها مع الكهنة وحبها للمهندس سننموت، وعلي الزیبق وصراعه مع الكلبي وحبه لابنته زینب وإلى أین ستصل المعركة بینهما وما هو ثمن الانتقام، وبشر باشا الضابط الكبیر الذي ضحي بأخیه وحبیبته من أجل مركزه وكیف سیعثر على دلیل الوصول للكنز، وكیف سیرزق بابنه حسن الذي سیظل یبحث عن الإرث المجهول لوالده.



الكنز 2 ، من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد،محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل،أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن.



وحقق الجزء الأول من الفیلم نجاحًا في شباك التذاكر، كما حصد 8 جوائز من مهرجان جمعیة الفیلم، المهرجان القومي للسینما المصریة ومهرجان سینما العرب.



