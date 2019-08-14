أخبار برشلونة اليوم: ميسي يطالب بارتاميو بحسم هذه الصفقة ويوجه الرسالة الأخيرة وباريس يطلب نجمي البرسا و100 مليون يورو ل

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.





وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 14 - 8 - 2019:-





الطريقة الوحيدة أمام برشلونة لضم نيمار في أسرع وقت





صرح الصحفى الإسباني مارسال لورينتى ان نادي برشلونة لن يفعل شيء جنوني للحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان.





وأكد أن ذلك سيتم في حالة واحدة وهي أن يتبادل لاعبين فقط مثل كوتينهو من برشلونة الى باريس سان جيرمان.





وتابع ان إدارة البرسا تعتقد الفريق مكتمل مع ميسي و جريزمان و سواريز و ديمبيلي عودة نيمار غير مؤثرة وبلا جدوى.





طلبات ميسي أوامر.. بارتاميو يتحرك على وجه السرعة لحسم صفقة القرن





كشف رافا ساهوكويلو، إعلامي إسباني، أن التوقيع مع نيمار لاعب سان جيرمان هو طلب صريح قدمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو.





وشهد بوم أمس الثلاثاء اجتماعاً بين إداراتي برشلونة وباريس سان جيرمان حيثُ تفاوض البارسا حول إمكانية ضم النجم البرازيلي نيمار وقدموا عروضاً من أجل.





وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن نادي برشلونة يريد ضم نيمار مقابل دفع مبلغ 80 مليون يورو بالإضافة إلى الثنائي فيليب كوتينيو وإيفان راكيتيش.





كما تشير تقارير صحفية إلى اقتراب ريال مدريد من تقديم عرض لإدارة باريس سان جيرمان من أجل المنافسة على نيمار الذي غادر برشلونة عام 2017 مقابل 222 مليون.





صفقة نيمار.. 100 مليون + نجمي برشلونة





أشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إلى أن البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان يقترب من العودة إلى نادي برشلونة خاصةً أنه النادي الوحيد الجاد لضم اللاعب.





وقالت الصحيفة الفرنسية أن صفقة نيمار يمكن أن يتم حسمها من خلال دفع مبلغ 100 مليون بالإضافة إلى دخول اثنين من لاعبي برشلونة ضمن الصفقة مثل فيليب كوتينيو ونيلسون سيميدو.





وذكرت الصحيفة الفرنسية أن هذه هي قيمة انتقال البرازيلي نيمار والذي تم تحديد سعره ما بين 250 - 300 مليون.





كما أوضحت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن نادي برشلونة يعد المشتري الوحيد وأولوية نيمار هي العودة لملعب كامب نو.





وشهدت ليلة أمس الثلاثاء اجتماع ما بين إداراتي برشلونة وباريس سان جيرمان ولم يتوصل الطرفين لاتفاق في ظل مغالة النادي الباريسي في سعر نيمار الذي لنضم إليه عام 2017 مقابل 222 مليون.





رئيس برشلونة يُقدم نيمار لريال مدريد على طبق من ألماظ





كشفت تقارير إعلامية اسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لن يجتمع مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مدينة "ليفربول" كما كان مقررًا لاستكمال المفاوضات بخصوص صفقة البرازيلي نيمار.





ووفقًا لبرنامج "الشرينجيتو" الشهير أن رئيس برشلونة لن يحضر إجتماع رابطة الأندية الأوروبية، المقرر إنعقاده في مدينة ليفربول الإنجليزية يومي 15، 16 من شهر أغسطس الجاري، وبالتالي لن يلتقي ناصر الخليفي كما كان مقررًا.





وكانت تقارير صحفية أكدت أن بارتوميو سوف يعقد اجتماعًا مع الخليفي في مدينة ليفربول الإنجليزية علي هامش اجتماع رابطة الأندية الأوروبية، وذلك لاستكمال المفاوضات بشأن عودة البرازيلي "نيمار" للنادي الكتالوني، ولكن اللقاء بينهما لن يتم بعد قرار رئيس البارسا بعدم حضور الاجتماع.





ويسعي نادي برشلونة الاسباني للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث طلب النادي الباريسي 120 مليون يورو والثنائي سيميدو وفيليب كوتينيو للموافقة على عودة اللاعب للنادي الكتالوني.





وكان "نيمار" انتقل إلي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017 في صفقة قياسية كلفت النادي الباريسي 222 مليون يورو.





الإنذار الأخير من ميسي إلى نيمار





كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، حذر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن ميسي طالب البرازيلي نيمار بعدم الانتقال للفريق الملكي، والانتظار حتي نهاية مفاوضات برشلونة مع إدارة باريس بشأن عودته إلى البلوجرانا من جديد.





ويسعي ميسي لإعادة نيمار من جديد إلى برشلونة، حيث طالب جوسيب ماريا بارتاميو رئيس البرسا بتسريع المفاوضات مع الباريسيين من أجل عودة اللاعب البرازيلي إلى كامب نو.





وأوضحت تقارير صحفية حسب ما ذكره برنامج "خوغونيس" الإسباني، بأن فلورنتيو بيريز رئيس ريال مدريد يسعي هو الأخر لضم نيمار إلى صفوف الفريق الملكي.





عاجل - تحديد أول مباراة لـ "نيمار" مع برشلونة





أصبح نادي برشلونة علي أعتاب حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وذكر الصحفي الاسباني الشهير "بيبي استرادا" في تصريحات اليوم، أن البرازيلي نيمار أصبح قريبًا بشدة من الإنتقال لصفوف نادي برشلونة بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الحالية.





وأكد "استرادا" أن نيمار سوف يشارك مع برشلونة لأول مرة في الجولة الثالثة من الدوري الاسباني أمام فريق أوساسونا والمقرر لها 31 أغسطس الجاري.





وكان نادي برشلونة قدم عرضًا جديدًا لباريس سان جيرمان لضم نيمار مقابل 100 مليون يورو بالإضافة للثنائي راكيتيتش وفيليب كوتينيو، وينتظر مسؤولي البارسا رد النادي الباريسي بخصوص العرض الجديد.





يذكر أن نيمار رحل عن برشلونة عام 2017 وانتقل لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.





حقيقة رفض باريس عرض برشلونة في صفقة نيمار





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة شائعات رفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي العرض المقدم من برشلونة للتعاقد مع نيمار هذا الصيف.





وانتشرت شائعات في الساعات الماضية عن رفض نادي سان جيرمان العرض المقدم من برشلونة والذي قدمه النادي الكتالوني يوم أمس لضم نيمار.





وقال الإعلامي جيرارد روميرو اليوم لإذاعة الكادينا سير: برشلونة لحد الان لا يملك اي إجابات من باريس سان جيرمان حول العروض التي تم تقديمها يوم الامس.





ميسي يتعافي ويستعد مع برشلونة لافتتاح الليجا





اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، من العودة للتدريبات عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.





وكشفت إذاعة "RAK1 الإسبانية"، اليوم الأربعاء، أن ميسي سيعود للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية غدا الخميس، استعدادا للموسم الجديد.





وكان برشلونة أعلن عن إصابة ميسي، وتغيبه عن جولة برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب إصابة في الساق، خلال التحضيرات قبل بداية المعسكر.





ومن المقرر أن يستعد البلوجرانا، لأولى مبارياته أمام أتليتكو بلباو، في افتتاح مباريات الليجا.





كوتينيو يبدي موافقة على اللعب بصفوف سان جيرمان





أبدى البرازيلي فيليب كوتينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، موافقة مبدئية بالدخول في صفقة تبادلية"، تقضي بانتقاله إلى باريس سان جيرمان، مقابل عودة مواطنه نيمار دا سيلفا، إلى البلوجرانا بالانتقالات الصيفية الجارية.





وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" ، أن كوتينيو وافق على الرحيل للفريق الباريسي، بعد التأكد من خروجه عن حسابات فالفيردي المدير الفني، عقب التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان من أتليتكو مدريد الشهر الماضي.





وأضافت الصحيفة، أنه برغم عدم تواجد وكيل اللاعب بفرنسا لإنهاء انتقاله حتى الآن، إلا أن اللاعب بات قريبا عن أي وقت مضى وقد تحسم الصفقة خلال 48 ساعة المقبلة.



