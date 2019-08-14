"الإرياني": الميليشيات الحوثية خادم مطيع لنظام الملالي في طهران

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، بأن سنوات الحرب والأزمة، أثبتت أن ‎الميليشيات الحوثية مجرد خادم مطيع لنظام الملالي في طهران، وأداة لتنفيذ أجندتهم في المنطقة؛ دون اكتراث للعواقب على الشعب اليمني.

وتأتي هذه التصريحات، في إطار تعليق وزير الإعلام، على استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، وفد ‎الميليشيات الحوثية برئاسة محمد عبدالسلام، الذي سلّمه رسالة من زعيم الإرهابيين الحوثيين عبدالملك الحوثي، حسبما ذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.

وأوضح الإرياني، في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، أن استقبال خامنئي وفد ‎الميليشيات الحوثية برئاسة المدعو محمد عبدالسلام، هو تلويح إيراني بأوراقه في المنطقة، وإعلان عن تبني ووقوف ودعم كامل للميليشيات ضمن سياساتها المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، معتبرًا أن هذه الخطوة محاولة يائسة لاستخدام ورقة اليمن في أزمتها (إيران) مع المجتمع الدولي.

وشدَّد الإرياني، على أن تأخر حسم المعركة مع ‎الميليشيات الحوثية وتوسع انخراطهم في المشروع الإيراني التدميري، يؤكد ضرورة توحيد جميع القوى الوطنية لتخليص الوطن من هذا السرطان الخبيث، لافتًا إلى أن المعارك الجانبية التي تسعى إلى إضعاف الدولة وتمزيق المجتمع تحت مبررات وحجج واهية، لا تخدم المعركة الوطنية.

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قد نقلت على لسان رئيس وفد الحوثيين، مخاطبته خامنئي خلال اللقاء القول: "إننا نعتبر ولايتكم امتدادًا لخط نبي الإسلام، وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب".