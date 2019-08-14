"السلع التموينية" تطرح مناقصة عالمية لشراء كمية غير محددة من القمح
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:41 م
الفجر الاقتصادي
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية ، إنه تم طرح مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر.
وأضاف أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة، اليوم الأربعاء،أن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة، كندا، استراليا، فرنسا، ألمانيا، بولندا، الأرجنتين، روسيا، كازاخستان، أوكرانيا، رومانيا، بلغاريا، المجر، باراجواي وصربيا، وفقاً لوكالة "رويترز".
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