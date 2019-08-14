الأهلي يحدد شرط الوحيد لرحيل علي معلول





ووضع النادي الأهلي شرطاً على اللاعب بضرورة الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم من أجل الموافقة على رحيله عقب البطولة الإفريقية لأي فريق يرغب في التعاقد معه.





ويشعر معلول بالغضب الشديد تجاه إدارة النادي الأهلي التي رفضت التفريط في اللاعب بعد تلقيه عرضاً من أهلي جدة السعودي مقابل 7 مليون دولار مما تسبب في أزمة بين الطرفين.

حدد مسوؤلو النادي الأهلي شرط رحيل التونسي علي معلول الظهير الأيسر بعد موجة الغضب التي انتابت اللاعب بسبب عرض أهلي جدة السعودي.