قيادي بالمقاومة الجنوبية لــ "الفجر": حشود عدن تؤكد تأييدها لما قام به المجلس الانتقالي
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:41 م
الشحات غريب
Advertisements
Advertisements
قال القيادي بالمقاومة الجنوبية "عبدربه سالم محرق"، إن هناك حشود شعبية كبيرة وصلت إلي عدن من كل محافظات الجنوب تلبية لدعوة المجلس الانتقالي لإقامة غداً فاعلية مليونية، ليقول الشعب كلمته عن ماجرى في عدن من سيطرة الانتقالي على كل المعسكرات الاخوانية.
وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الفجر" بأنه الجنوبيين طووا صفحة، وتم القضاء على القوة العسكرية المتمثلة بمعسكرات الإخوان التي كانت تعمل تحت مظلة الشرعية اليمنية وبمسمى الحرس الرئاسي، وقال بأن الحشود اليوم تؤكد تأييدها لما قام به المجلس الانتقالي.
وأشار بأن مساء اليوم أكد الكثير من قيادات الجنوب الشعبية عن فرحة بالنصر الذي تحقق بعدن ، وتطالب الانتقالي بالمزيد من الاجراءات لحفظ الأمن وتحسين مستوى الخدمات المتدنية من كهرباء وماء ودواء ومحاربة كل أشكال وأنواع الفساد.
وقال أيضاً بأن شعبنا متفائل جدا ًبمستقبل مشرق وحياة هادئة وكريمة بعد معاناته خلال الثلاثين السنه الماضية من عمر الوحدة اليمنيه المقبورة من ظلم وقهر وفقر وجهل.
يذكر أن غدا الخميس سيخرج الجنوبيين إلى ساحة العروض بخور مكسر ليعبروا عن تضامنهم ودعمهم الكامل وتفويضهم للمجلس الانتقالي الجنوبي لقيادة المرحلة القادمة.
Advertisements
المزيد عن: حشود عدن اليمن اخبار اليمن
- اجتماع سعودي إماراتي يمني لاحتواء أزمة المجلس الانتقالي الجنوبي
- ولد الشيخ يرفض "المجلس الانتقالي" ويهدد الزبيدي
- المجلس الانتقالي بالجنوب اليمني يعلن عن خطوات التصعيد للمرحلة القادمة
- قيادي بالمقاومة الجنوبية لــ "الفجر": استشهاد "أبو اليمامة" شكل صدمة كبيرة للجنوبيين
- عضو بالمجلس الإنتقالي الجنوبي لــ "الفجر": سيتم رفع علم الجنوب في قصر اليمامة
- بعد أحداث عدن.. ماذا تعرف عن المجلس الانتقالي الجنوبي؟
- الحكومة اليمنية تتهم الانفصاليين الجنوبيين بتنفيذ انقلاب عدن
- الشميري لــ "الفجر": الجنوبيين أرادوا أن يوصلوا رسالة قوية بأنهم هُم الحضور الأقوى
- العولقي: حشود شبوة ستتجه إلى عدن لدعم انتصارات القوات الجنوبية
- دعوات جنوبية إلى حشد مليوني لتلبية وتأييد خطوات الانتقالي