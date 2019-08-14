محلل سياسي ليبي: الجيش الوطني أصبح قادرًا على بسط سيطرته على البلاد
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:41 م
داليا الحسين
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قال المحلل السياسي الليبي، حسين مفتاح، إن الجيش الليبي استعاد مدينة مرزق الموجودة في أقصى الجنوب الليبي، منوهًا إلى أن السيطرة على المدينة خطوة مهمة في إطار الحرب على الإرهاب.
وأضاف "مفتاح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع بفضائية "EXTRA NEWS"، أن الجيش الوطني الليبي أصبح لديه القدرة على بسط سيطرته على كامل البلاد.
وأشار المحلل السياسي الليبي، إلى أن القوات المسلحة الليبية تمثل كافة شرائح المجتمع؛ وهي قوات وطنية لدحر الإرهاب.
وأضاف "مفتاح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع بفضائية "EXTRA NEWS"، أن الجيش الوطني الليبي أصبح لديه القدرة على بسط سيطرته على كامل البلاد.
وأشار المحلل السياسي الليبي، إلى أن القوات المسلحة الليبية تمثل كافة شرائح المجتمع؛ وهي قوات وطنية لدحر الإرهاب.
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