البورصة الأمريكية تحقق أكبر خسارة يومية في 2019 بنهاية التعاملات
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:36 م
وكالات
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حققت البورصة الأمريكية أكبر خسائر يومية في 2019، مع مخاوف الركود الاقتصادي ، وخسر "داو جونز" أكثر من 800 نقطة .
وقادت أسهم قطاع البنوك خسائر "وول ستريت" مع التحذيرات التي أطلقها سوق السندات الأمريكي بشأن الركود الاقتصادي.
وأثار انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية خلال التعاملات مخاوف حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة في الوقت الذي تراجع فيه عائد الديون الحكومية لمدة 30 عاماً لأدنى مستوى على الإطلاق.
واتهم الرئيس الأمريكي الفيدرالي وجيروم باول بالتسبب اضطرابات الأسواق، واصفاً انعكاس منحنى العائد بـ"المجنون"
وتتزامن خسائر البورصة الأمريكية مع بيانات صينية مخيبة للآمال حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بأبطأ وتيرة في 17 عاماً.
وفي أكبر اقتصاد حول العالم، ارتفعت أسعار الواردات خلال الشهر الماضي بعكس التوقعات.
وعند ختام تعاملات اليوم، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 3.05 بالمائة أو ما يعادل 800.4 نقطة إلى 25479.4 نقطة.
كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 2.9 بالمائة إلى 2840.6 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 3 بالمائة إلى 7773.9 نقطة.
وبحلول الساعة 8:06 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 97.999.
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